Die erst 19jährige Pilotin Zara Rutherford ist auf dem besten Weg, als jüngste Frau nicht nur allein, sondern auch noch in einem Ultraleichtflugzeug die Welt zu umrunden. Vor sechs Monaten ist sie in Belgien gestartet, hat die verheerenden Waldbrände in Kalifornien umflogen, eisige Temperaturen in Sibirien überstanden und den nordkoreanischen Luftraum vermieden. mit 14 Jahren absolvierte sie ihren ersten Alleinflug.

Mein Großvater hat Fliegen gelernt, mein Vater hat Fliegen gelernt, auch als Hobbypilot. Ich habe Fliegen gelernt, und Zara ist die vierte in der Reihe.... Bea De Smet Mutter von Zara Rutherford

In ihrem einsitzigen Hochleistungs-Ultraleichtflugzeug Shark Aero hat Zara Europa, Amerika und den Fernen Osten überquert. Ihr Wunsch sei es, junge Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt zu einer Karriere in den Naturwissenschaften oder der Luftfahrt zu motivieren.

Ihre flugerfahrenen Eltern sind beeindruckt von der Leistung ihrer Tochter – und trauen ihr noch einiges mehr zu. In den USA will sie danach studieren, um Astronautin zu werden.

Wenn du etwas liebst, dann lass es frei, gib ihm Flügel. Und ich glaube, dass wir ihr Flügel verliehen haben. Sam Rutherford Zaras Vater

Zara hofft, bei ihrer Rückkehr am Montag zwei Weltrekorde aufzustellen. Um dann nach den Sternen zu greifen.