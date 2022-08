Mit 17 hat man noch Träume: Im Ultraleichtflieger um die Welt

Mack Rutherford, ein 17-jähriger Pilot, ist der jüngste Mensch, der allein um die Welt geflogen ist. Der belgisch-britische Doppelbürger reiste fünf Monate lang durch 52 Länder und überquerte zweimal den Äquator.

Er beendete seine Reise am Mittwoch in Bulgarien und hält nun zwei Guinness-Weltrekorde: als jüngster Mensch, der allein um die Welt geflogen ist, und als jüngster Mensch, der den Globus in einem Ultraleichtflugzeug umrundet hat.

"Ich versuche mit dieser Reise zu zeigen, dass junge Menschen etwas bewirken können, dass man nicht achtzehn sein muss, um etwas Besonderes zu tun, dass man einfach seinen Träumen folgen kann, und dass sie sich irgendwann erfüllen werden, egal wie alt man ist", sagte er.

Er übernahm den Altersrekord von Travis Ludlow aus Großbritannien, der 18 Jahre alt war, als er letztes Jahr einen Alleinflug um die Welt unternahm, während der andere Rekord im Ultraleichtflugzeug zuvor von seiner Schwester Zara gehalten wurde, die ihren eigenen Weltflug im Januar im Alter von 19 Jahren beendet hatte.