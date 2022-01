Der juristische Streit um Julian Assange geht in eine neue Runde - und erreicht das oberste britische Gericht, den Supreme Court.

Der High Court in London hat entschieden, dass der WikiLeaks-Gründer gerichtlich gegen die Entscheidung, ihn an die USA auszuliefern, vorgehen darf. Allerdings könnte sich das Verfahren noch einige Zeit hinziehen, da der Supreme Court den Einspruch erst genehmigen muss.

Wegen Vorwürfen der Spionage drohen dem Australier in den USA bis zu 175 Jahre Haft.

Vor dem High Court in London war auch Assanges Lebensgefährtin Stella Moris, die zwei kleine Söhne mit dem 50-Jährigen hat. Die beiden hatten sich kennengelernt, als der Journalist in der ecudaorianischen Botschaft in London lebte. Stella Moris macht sich Sorgen um die Gesundheit von Julian Assange. Sie hatte erklärt, er habe in der Haft einen kleinen Schlaganfall erlitten.