Lappland: Eisbrecher-Kreuzfahrt durch die gefrorene Ostsee

Die Ostsee, ein gefrorener Traum, wenn die polare Kälte das Meer mit einer dicken Eisschicht überzieht. Nur die unglaubliche Kraft von Eisbrechern kann die Eisdecke durchbrechen. Im finnischen Lappland sind die Eisbrecher zu einer der beliebtesten Touristenattraktionen geworden.

Bei Tagesanbruch sind rund 50 Passagiere an Bord gegangen, für eine dreistündige Fahrt, die ihren Preis hat - gut 255 € pro Person. Diese Spezialschiffe mit 9000 PS und extrem verstärkten Rümpfen sind in der nördlichen Ostsee unverzichtbar, die vier Monate im Jahr zugefroren ist.

Das Schiff ist wie ein Messer, das durch Eis schneidet. Frank Hammero Kapitän der "Polar Explorer"

Ein Spaziergang auf dem Eis gehört dazu, und besonders mutige können in Überlebensanzügen ein Bad in der eiskalten See nehmen. Die Anzüge halten Körpertemperatur für mehrere Stunden stabil.

Eine saubere Sache ist das Vergnügen allerdings nicht – allein, um aus dem Hafen zu kommen, braucht der Eisbrecher schon mal eine Tonne Brennstoff - 9000 PS haben eben auch ihren Preis.