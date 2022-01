In Portugal wird inmitten der Omikron-Welle gewählt. Wer in Quarantäne ist, konnte vor dem offiziellen Wahltag von zu Hause wählen, nach vorheriger Onlineregistrierung. Bei Hausbesuchen holen Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Lissabon die Stimmzettel ab.

Wir sammeln heute die Stimmen von dreißig Personen zu Hause und 621 in Pflegeheimen . Wir sind jeweils zu zweit, in 15 Teams. Margarida Castro Martins Leiterin des Katastrophenschutzes in Lissabon

Aber auch Menschen, die erst jetzt in Quarantäne müssen, können trotzdem am 30. Januar - dem offiziellen Wahltermin - wählen. In den Wahllokalen ist die letzte Stunde der offiziellen Öffnungszeit zwischen sechs und sieben Uhr abends für Menschen in Quarantäne reserviert.

Etwa 90 % der 10,3 Millionen Portugiesen und Portugiesinnen sind vollständig gegen geimpft, und mehr als 3,5 Millionen Menschen haben Auffrischungsimpfungen erhalten. Trotzdem hat Portugal zurzeit rund 50.000 Neuinfektionen am Tag. Der Urnengang findet zwei Jahre früher als geplant statt, nachdem der Haushaltsplan der sozialistischen Minderheitsregierung abgelehnt und daraufhin Neuwahlen ausgerufen wurden.