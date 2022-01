Snowboard: Kotsenburg gewinnt Natural Selection Tour in Jackson Hole

Die Natural Selection Tour gastiert in Jackson Hole im US amerikanischen Wyoming. Hier setzte sich Ex-Olympiasieger Sage Kotsenburg sich durch. Der Amerikaner, der 2014 in Sotschi Gold im Snowboard-Slopestyle gewann, deklassierte den Rookie Jared Elston mit raffinierten Tricks, darunter ein massiver Frontside 720 und ein Cab 900, und sicherte sich die höchste Punktzahl des Tages.

Im Finale der Frauen zwang die Olympionikin Elena Hight die Titelverteidigerin Robin Van Gyn in den dritten Durchgang, um sich dann mit einem Backside 360 den Sieg zu sichern.

Jackson Hole ist die erste Station der Natural Selection Tour , am 20. Februar geht es nach Kanada und am März nach Alaska in die Tordrillo