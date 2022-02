Ungarns Orban trifft Putin in Moskau - Euronews am Abend 01.02.22

🙂 Guten Abend! Was an diesem Dienstag wichtig ist.

🔴 Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban spricht bei seiner Moskau-Reise von einer "Friedensmission" - und es geht auch ums Gas und die dafür zu zahlenden Preise.

💉 Warum die allgemeine Impfpflicht in Österreich heute doch nicht beginnt...

😷 Bisher gibt es auch die angekündigte Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen NHS in England nicht.

🖤 Nach dem Mord an der Polizistin und dem Polizisten in Kusel - so lauten die Haftbefehle.

🌍 Übernehmen Wagner-Söldner jetzt das Zepter in Mali

⏰ Ist das "Lass-mich-in-Ruhe"-Gesetz aus Belgien ein Vorbild für das Arbeitsrecht in ganz Europa?

🐷 Ferkel sind immer weniger wert - es steht schlecht um die Schweinemast in Europa.

🏈 Ein Held des American Football sagt Bye-bye: Tom Brady

