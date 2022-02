An der Chinesischen Mauer: Kurzes Ausbrechen aus dem Olympia-Sicherheitsbereich

Wer an den Olympischen Winterspielen in Peking teilnimmt, muss strenge Pandemieregeln befolgen. Ob die Sport-Delegationen, Offizielle oder Medienschaffende: Sie alle leben während des Sportereignisses in einer Blase, die von der Außenwelt abgeschirmt ist. Einige Medienschaffende erhielten jetzt die Möglichkeit, den Sicherheitsbereich vorübergehend zu verlassen, um die Chinesische Mauer zu besichtigen.