Ein Viertel günstiger- Inflationstourismus nach Polen

Hochbetrieb an den polnischen Tankstellen nahe der Grenze zu Tschechien. Die polnische Regierung hat die Steuern auf Sprit von 23 auf acht Prozent gesenkt, die Mehrwertsteuer auf viele Grundnahrungsmittel wurde abgeschafft, um die die Inflation in Polen zu mildern. Tschechen, Slowaken und Deutsche nutzen das Preisgefälle bei der Fahrt über die nahe Grenze.

Hier ist alles viel billiger als bei uns in Tschechien… Lebensmittel, Konsumgüter, Drogerie .. so viele Dinge. Marta Antesova Kauft günstig ein in Polen

An den ersten Tankstellen jenseits der Grenze stehen die Tanktouristen in langen Schlangen an.

Alle kommen hierher zum tanken. Hier ist es acht Kronen pro Liter billiger, das lohnt sich. Vlastimil Novak Tanktourist

Der tschechische Zoll kontrolliert verstärkt, weil viele eben nicht nur volltanken, sondern hamstern. Oft finden sich jede Menge Kanister, und dabei auch unsichere.

Ein voller Tank plus 20 Liter in einem Kanister sind erlaubt, aber manchmal finden wir fassweise Motoröl,und das ist illegal. Ivana Kurkova Sprecherin beim tschechischen Zoll

Auch in Polen galoppiert die Inflation, im Dezember sind die Preise um 8,6 % gestiegen, ein Höchststand in den letzten 20 Jahren. Dank der Steuersenkungen sind Kraftstoff, Lebensmittel und Verbrauchsgüter etwa ein Viertel billiger geworden.

Allerdings sind die Steuersenkungen nicht in Stein gemeißelt. Wie lange die reduzierten Sätze gelten, ist noch unklar.