Tag 5 des Kriegs in der Ukraine - Euronews am Abend am 28.02.22

Die wichtigsten Meldungen am Tag 5 des Kriegs in der Ukraine. Die Verhandlungen zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation habe fünf Stunden gedauert - und es wurde nur vereinbart, sich wieder zu treffen.

Die Kämpfe in der Ukraine dauern trotz der Verhandlungen zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation in Belarus an. Besonders umkämpft sind Charkiw und Kiew. https://bit.ly/3BYsEcm

Die Schweiz setzt jetzt doch die EU-Sanktionen gegen Russland in Kraft - besonders gegen 5 Oligarchen. https://bit.ly/3C7HE7V

Haben Sie das Euronews-Interview mit Ursula von der Leyen gesehen, das hohe Wellen schlägt. Sie meint zur Ukraine: "Sie gehören zu uns." https://bit.ly/3vqvmpL

Es steht nicht gut um den Kampf gegen den Klimawandel - gar nicht gut. Das sagen internationale Wissenschaftler. https://bit.ly/340v1z1

Mehr als 250.000 waren an diesem Rosenmontag beim Karneval in Köln - gegen den Krieg in der Ukraine. https://bit.ly/3MavGPn

Diese Bilder von Babys aus der Ukraine rühren die Welt. https://bit.ly/3hnil8r