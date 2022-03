Eine große Militärdrohne ist am Donnerstagabend am Rande der kroatischen Hauptstadt Zagreb abgestürzt, wie Ministerpräsident Andrej Plenković bestätigte.

Berichten zufolge gab es keine Verletzten, allerdings sei bei dem Aufprall eine laute Explosion zu hören gewesen.

Die unbemannte Drohne aus der Sowjetära sei von Osten her über den ungarischen Luftraum nach Kroatien gelangt, sagte Plenković bei dem EU-Treffen in Versailles.

Es sei unklar, ob sie von russischen oder ukrainischen Truppen stamme.

Militärexperten der Zeitschrift "The War Zone" identifizierten die raketenähnliche Drohne jedoch als eine Tuk-141, die derzeit von den ukrainischen Streitkräften eingesetzt wird.

Der nationale Sicherheitsrat Kroatiens traf sich mit den Verteidigungs- und Sicherheitsminister:innen und erklärte, dass eine strafrechtliche Untersuchung im Gange sei.

Die Drohne sei vom ungarischen Luftraum aus mit einer Geschwindigkeit von 700 Kilometern pro Stunde und in einer Höhe von 1300 Metern in den kroatischen Luftraum eingedrungen, so die Regierung.

Man werde mit der NATO zusammenarbeiten, um die Umstände zu klären, hieß es.

Der Bürgermeister von Zagreb, Tomislav Tomašević, sagte, es sei von entscheidender Bedeutung, "herauszufinden, wer das Flugzeug gesteuert hat und woher es kam, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert".

Er sagte, Teile des Flugobjekts seien an mehreren Stellen verstreut und es sei erstaunlich, dass niemand verletzt worden sei.