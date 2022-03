Dutzende Ukrainer haben sich in New York auf dem Times Square versammelt, um gegen den Krieg in ihrem Land zu protestieren und Hilfe von der internationalen Gemeinschaft durch ein Flugverbot über der Ukraine zu fordern.

NEW YORK

Igor Ubay (28), Demonstrant aus Lwiw, (Lemberg):

„Unsere Landsleute in der Ukraine leiden unter diesen Raketenangriffen und den Flugzeugen, die über unsere Städte fliegen, unschuldige Menschen töten und ein Entbindungsheim bombardieren. Wir wollen nur, dass das gestoppt wird, und wir wollen, dass die Menschen leben. Jeder Mensch soll leben und nicht sterben. Und wir bitten nur um ein wenig Unterstützung, um diesen Himmel zu schließen.“

TEL AVIV

Auch in Tel Aviv/Israel demonstrierten Hunderte gegen die russische Invasion - mit Schildern wie „wir haben den Krieg überstanden“ und „stoppt Putin, steht zur Ukraine“.

Saroj Elam, Demonstrantin:

„Ich meine, die Welt tut nicht genug, um der Ukraine zu helfen. Russland ist ein großes, mächtiges Land mit einer sehr großen Armee, und ich finde, die Ukraine braucht viel mehr Hilfe, vielleicht auch Truppen und auch militärischen Beistand.“

In Florenz sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videolink zu den Demonstranten. Der Bürgermeister der Stadt, Dario Nardella, hatte als Präsident von Eurocities, einem Netzwerk aus mehr als 200 Großstädten in Europa, zu Protesten aufgerufen – die Menschen kamen, vom Helsinki bis Madrid.

An diesem Sonntag mittag sollen 100.000 in Berlin für Frieden in der Ukraine eintreten.

su mit dpa, AP, AFP