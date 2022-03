Deutsche Luftwaffe ersetzt Tornado-Kampfflugzeuge durch amerikanische F-35-Tarnkappenbomber

Die deutsche Luftwaffe setzt in Zukunft auf Kampfflugzeuge vom Typ F-35 und schickt den Tornado in Rente. Laut Bundeswehr haben acht weitere europäische NATO-Mitglieder den Tarnkappenbomber bereits angeschafft oder sind im Begriff, dies zu tun. Deutschland will bis zu 35 Maschinen dieser Bauweise kaufen.

Stellungnahme der deutschen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht

Die vom US-amerikanischen Rüstungsunternehmen Lockheed Martin gefertigten F-35-Flugzeuge können mit Atomwaffen ausgestattet werden, sie treten in Deutschland die Nachfolge des Tornado an, den die Bundeswehr seit 1981 nutzt.

Eurofighter soll weiterentwickelt werden

Das Rüstungsvorhaben FCAS, an dem Deutschland, Frankreich und Spanien beteiligt sind, soll weiter umgesetzt werden, so die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Für den Bereich der elektronischen Kampfführung ist vorgesehen, das europäische Gemeinschaftsflugzeug Eurofighter weiterzuentwickeln.