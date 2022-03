Während einer Theaterprobe an einer Schule in Malmö in Schweden ist es offenbar zu Gewalt gekommen.

Der Polizeieinsatz dauerte am Abend noch an. Offenbar wurden zwei Personen verletzt und eine Person festgenommen.

Wie die Zeitung Aftonbladet berichtet, glaubten die Schülerinnen und Schüler zunächst an einen Scherz, als sie aufgefordert wurden, die Schule zu evakuieren.

Auf Fotos der Nachrichtenagentur AP war zu sehen, dass die Gegend um die Schule weiträumig abgesperrt wurde.

Nils Norling, Pressesprecher der Polizei Malmö, sagte: "Eine erste Streife betrat die Schule, wo ein Verdächtiger bald festgenommen werden konnte. Am Tatort wurden zwei verletzte Personen aufgefunden. Sie wurden mit mir unbekannten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ich habe noch keinen aktuellen Bericht über die Situation erhalten, also muss ich das vorerst so stehen lassen. Im Moment führen wir Befragungen von Personen durch, die sich in dem Gebäude aufgehalten haben. Im Laufe des Abends und der Nacht werden wir verschiedene technische Untersuchungen und andere Ermittlungsmaßnahmen durchführen. Ich möchte auch erwähnen, dass wir, sobald es möglich war, die Behandlung der Verletzten und die Ergreifung des mutmaßlichen Täters sicherzustellen, entsprechend unserer Arbeitsweise mit einer Durchsuchungsaktion im gesamten Gebäude begonnen haben."

Laut Aftonbladet ist das jährliche Theaterstück an der Malmö Latin Upper Secondary School eines der größten Ereignisse des Jahres für die Schülerinnen und Schüler.

Zwischenfall in einer Schule in Malmö Johan Nilsson/TT

Es war auch von einem Polizeieinsatz wegen "tödlicher Gewalt" die Rede. Malmö liegt im Süden von Schweden und hat rund 350.000 Einwohnerinnen und Einwohner.