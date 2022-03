Es ist ein nationales Drama in Italien, das sich an den Schlagzeilen der italienischen Presse ablesen lässt.

Il Corriere della Sera schreibt von einem "Desaster für den Sport in Italien". Denn nach 2018 ist das Land zum zweiten Mal nicht bei der Fußball-WM dabei. Die Nationalelf hat sich nach der 0 : 1 Niederlage gegen Nordmazedonien in Palermo nicht für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert.

Auf Twitter schreibt das Blatt aus Mailand sogar vom niedrigsten jemals erreichten Niveau des italienischen Fußball (schlechter als Korea).

"Schlechter als Schweden" titelt La Repubblica nach dem Match der Azzurri gegen Nordmazedonien.

Nationaltrainer Roberto Mancini wollte kurz nach dem Spiel noch nichts über seinen möglichen Abschied sagen. "Wir werden sehen - die Enttäuschung ist zu groß, um über die Zukunft zu sprechen", sagte der 57-jährige Coach am späten Donnerstagabend. "Es ist schwer, an solche Dinge zu denken. Es wird nicht einfach in den nächsten Tagen."

Auch für Stefan Kuntz ist mit der Türkei der Traum von Katar geplatzt.

Für Nordmazedonien geht es nun im Playoff-Finale am Dienstag gegen Cristiano Ronaldos Portugiesen, die gegen die von Kuntz trainierte Türkei mit 3:1 (2:0) gewannen.

Im Rennen um ein WM-Ticket bleibt auch Schweden, das gegen Tschechien in Stockholm 1:0 (0:0) nach Verlängerung gewann und nun zum Playoff-Finale nach Polen reist. Das Team um Weltfußballer Robert Lewandowski war kampflos weitergekommen, da die FIFA die russische Auswahl wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine suspendiert hatte.

Die Auswahl Österreichs hat ihre erste WM-Endrunden-Teilnahme dagegen seit 1998 verpasst. Das Team um Kapitän David Alaba verlor gegen Wales in Cardiff mit 1:2 (0:1). Die Waliser müssen aber noch bis Juni auf ihren Gegner warten, da die Ukraine erst dann ihr Halbfinale gegen Schottland bestreiten soll. Die FIFA hatte das Spiel wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verlegt.