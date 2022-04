WM 2022 in Katar: Heute Gruppenauslosung

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar droht der deutschen Nationalmannschaft bereits in der Gruppenphase ein Top-Gegner. Die Gruppenauslosung findet heute Abend um 18 Uhr in der Hauptstadt Doha statt.

Die Auslösungstöpfe werden entsprechend der neuen FIFA Weltrangliste aufgefüllt. Demnach landet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erst in Lostopf 2.

Deshalb könnte Deutschland schon bei einem Vorrunden-Duell auf Rekord-Weltmeister Brasilien und Titelverteidiger Frankreich aus Topf 1 treffen.

In Topf 1 wurden ebenfalls Gastgeber Katar und Top-Nationen wie Belgien, Argentinien, England, Spanien und Portugal, Europameister 2016, eingeordnet.

Deutschland teilt sich Lostopf 2 unter anderem mit der Schweiz und der Niederlande.

Aus Topf drei könnte Deutschland unter anderem auf Afrikameister Senegal treffen- oder auch auf Marokko, Serbien oder Polen mit FC Bayern München Stürmer Robert Lewandowski.

Bei der Auslosung sind in Topf 4 drei Platzhalter-Kugeln - für die jeweiligen drei Sieger der noch ausstehenden Playoff-Partien im Juni.

Die Endrunde wird mit 28 Tagen die kürzeste seit der WM 1978 mit 25 Tagen sein.

Die WM 22 in Katar findet aufgrund der hohen Temperaturen des Wüstenstaats dieses Jahr nicht im Sommer, sondern zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember 2022 statt.