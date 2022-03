🙂Guten Abend!

🇷🇺🇺🇦 An diesem Dienstag haben sich Vertreter aus Kiew und aus Moskau in Istanbul getroffen. In der Ukraine sollten weiter humanitäre Korridore eingerichtet werden. Will Russland tatsächlich die militärischen Aktivitäten bei Kiew einschränken - oder werden die russischen Truppen zurückgedrängt?

🇹🇷 Und so sind die Gespräche zwischen der ukrainischen und der russischen Delegation in Istanbul in der Türkei verlaufen.

🔴Fake News behindern die Arbeit vom Int. Roten Kreuz in der Ukraine. Und Informationen aus dem Kriegsgebiet sind nur schwer nachprüfbar.

🥖Die Ukraine setzt auf Kamikaze-Drohnen Switchblade - klein wie ein Baguette. Die USA haben diese Drohnen an Kiew geliefert.

⛽️ Der Krieg in der Ukraine und der Energiestreit mit Russland überschattet den "Berlin Engergy Transition Dialogue", unsere Kollegin Lena Roche war vor Ort.

🌋Auf der portugiesischen Azoren-Insel droht ein Vulkanausbruch - so schlimm wie auf La Palma in Spanien?

