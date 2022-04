Chanel stoppt Verkauf von Luxusgütern an russische Kunden

Das Modehaus Chanel verkauft keine Kleidung, Parfüms und andere Luxusgüter mehr an russische Kund:innen im Ausland, wenn diese die Produkte mit nach Hause nehmen wollen. Damit reagiert Chanel, wie auch viele andere Unternehmen aus verschiedenen Branchen, auf den russischen Einmarsch in die Ukraine.

Eigene Boutiquen in Russland hatte die Pariser Modemarke bereits zuvor geschlossen. Wie Chanel am Mittwoch mitteilte, handelt es sich bei diesem weiteren Schritt um die Einhaltung der von der Europäischen Union, der Schweiz und anderen Ländern gegen Russland verhängten Handelssanktionen, die Geschäfte mit bestimmten Personen verbieten.

Die jüngsten Sanktionsgesetze der EU verbieten den "Verkauf, die Lieferung oder Weitergabe von Luxusgütern an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland." Das Verbot betrifft Produkte im Wert von über 300 Euro (328 Dollar) - das ist der größte Teil der Designproduktion von Chanel.

"Wir haben ein Verfahren eingeführt, um Kunden, deren Hauptwohnsitz uns nicht bekannt ist, zu bitten, zu bestätigen, dass die von ihnen gekauften Artikel nicht in Russland verwendet werden", sagte Chanel, ohne näher darauf einzugehen, wie dieses Verfahren aussieht.

Diese Maßnahme ist schwer durchzusetzen, aber einige russische Social-Media-Influencer haben bereits berichtet, dass sie nach ihrem Ausweis gefragt werden und ihnen der Kauf von Waren in Chanel-Boutiquen von Paris bis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten verwehrt wird.

Die russische Socialite Anna Kalashnikova sagte letzte Woche, sie habe "Russophobie in Aktion" erlebt, nachdem sie in einer Filiale in Dubai keine Ohrringe und eine Chanel-Tasche kaufen durfte.

Mode-Insider sagen, dass die Entscheidung für die Marke nicht einfach gewesen wäre, da sie einen finanziellen Schlag einstecken muss. "Das ist mutig von Chanel - so etwas hat es noch nie gegeben. Das Haus stellt seine Prinzipien über das Geld", sagte Long Nguyen, ein bekannter Modekritiker.