"Mörder": Villen des russischen TV-Moderators Solowjow in Italien angegriffen

Unbekannte haben zwei Villen des kremltreuen russischen Journalisten Wladimir Solowjow am Komer See angegriffen. Wände wurden beschmiert, brennende Reifen auf ein Gründstück geworfen und das Wasser eines Pools rot gefärbt. Schwere Schäden gab es laut den lokalen Behörden nicht. Die italienische Regierung schätzt den Wert der Villen auf acht Millionen Euro. Solowjows Besitztümer in Italien sind laut Rom eingefroren.

Solowjow ist Moderator im ersten Kanal des russischen Staatsfernsehens und steht unter anderem wegen seiner "extrem feindlichen Haltung gegenüber der Ukraine" auf der EU-Sanktionsliste. Brüssel zufolge unterstütze er "Aktionen oder politische Handlungen, die die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine unterlaufen".