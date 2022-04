Die seit langem erwartete russische Großoffensive im Donbas hat nach ukrainischen Angaben nun begonnen. Präsident Wolodymyr unterstrich in seiner Rede am frühen Dienstagmorgen: "Schon jetzt können wir feststellen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbas begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereiten. Ein bedeutender Teil der gesamten russischen Armee konzentriert sich jetzt auf diese Offensive. Ganz gleich, wie viele russische Truppen dorthin geschickt werden, wir werden kämpfen. Wir werden uns verteidigen, und zwar jeden Tag. Wir werden kein ukrainisches Gebiet aufgeben. Und wir brauchen Ausländisches."

Für die Ukraine hat die "zweite Phase des Krieges begonnen". Der Beschuss auf die zweitgrößte Stadt des Landes hat sich noch verstärkt, für Russland ist die Einnahme von Charkiw offenbar eines der nächsten Kriegsziele.

Putin verleiht Ehrentitel an Brigage, die in Butscha war

Während die Untersuchung der Kriegsverbrechen in der Ukraine begonnen hat und Butscha weltweit als Symbol für mutmaßlich in der Ukraine begangene Kriegsverbrechen steht, hat der russische Präsident die Brigade geehrt, die beschuldigt wird, dort Gräueltaten begangen zu haben. Wladimir Putin zeichnete die 64. motorisierte Infanteriebrigade für ihren "Heldenmut und ihre Tapferkeit" mit einem Ehrentitel aus.

Auch Bomben auf Lwiw im Westen der Ukraine

Auch aus dem westlich gelegenen Lwiw wurden Bombardierung gemeldet, bei denen sieben Menschen getötet wurden.

Mariupol leistet weiter Widerstand

In Mariupol wurden die Kämpfe am Montag durch schwere Bombenangriffe auf die Asowstal-Fabrik verstärkt, in der sich viele Zivilisten und die meisten der verbliebenen ukrainischen Streitkräfte aufhalten.

Pentagon-Sprecher John Kirby sagte jedoch, dass die Stadt bisher den russischen Angriffen standhält.

"In Mariupol, wie Sie alle gesehen haben, leisten die Ukrainer weiter Widerstand. Die Stadt ist nicht in die Hände der Russen gefallen, aber sie bombardieren sie weiterhin aus der Luft und aus großer Entfernung. In den letzten Tagen konnten Sie sehen, dass die Russen weiterhin das tun, was wir "Shaping" nennen. Sie versuchen, die Bedingungen für aggressivere, offenere und größere Bodenmanöver im Donbas zu schaffen".

Biden will vorerst nicht in die Ukraine reisen

Die USA haben ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine in die Wege geleitet, das auch Militärausrüstung enthält. Präsident Joe Biden hat angekündigt, dass er trotz des Drängens seines ukrainischen Amtskollegen vorerst nicht nach Kiew reisen wird.