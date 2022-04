Umstrittener Aktionskünstler Hermann Nitsch ist tot

Der umstrittene Aktionskünstler Hermann Nitsch aus Österreich ist tot. Er verstarb am Montagabend im Alter von 83 Jahren. Das gab seine Familie am Dienstag bekannt. Berühmt wurde er unter anderem durch sein Orgien-Mysterien-Theater, dessen Neuauflage er im vergangenen Jahr angekündigt hatte.

Nitschs Kindheit wurde vom Zweiten Weltkrieg überschattet. In Wien geboren und aufgewachsen, musste er schon früh Entbehrungen hinnehmen. Sein Vater fiel im Krieg, die Mutter musste den Sohn alleine groß ziehen. "Von 1943-1945 musste ich als Kind täglich Bombenangriffe erleben", schreibt Nitsch auf seiner Webseite. Die Erfahrungen des Krieges und die Angst, ohne alles dazustehen prägen seine Kindheit.

Seine künstlerische Ausbildung bekam Nitsch an der Wiener Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt, die er <wann> abschloss. Schon zu dieser Zeit zeichnete sich sein allumfassender Ansatz, unterschiedliche, künstlerische Ausdrucksformen - wie Malerei, Text, Musik und Performance - miteinander zu verknüpfen. Religiöse Elemente und Musik waren dabei ein wichtiger Teil seiner Arbeit.

In den 1960er Jahren erlangte Nitsch einige Bekanntheit mit seinem umstrittenen Aktionismus - da der Künstler für seine Kunstaktionen Tierkadaver, Eingeweide und Blut verwendete. Wegen Anfeindungen und herber Kritik zog Nitsch daraufhin nach Deutschland. Zeitgleich konnte er erste Erfolge in der Kunstwelt feiern, einige seiner Werke waren in London und New York zu sehen.

1971 kehrte er nach Österreich zurück. Dort erwarb er das Schloss Prinzendorf im Weinviertel (Niederösterreich), was zum Dreh- und Angelpunkt seines künstlerischen Schaffens wurde. Dort führte er auch sein Orgien-Mysterien-Theater auf.

2007 eröffnete der Künstler sein eigenes Museum in Mistelbach, das in einer alten Fabrikhalle errichtet wurde.

Trotz harscher Kritik an seinen Aktionen wurde der Österreicher mit 1984 mit dem österreichischen Kunstpreis für bildende Kunst und 2005 mit dem Großen Österreichischen Staatspreis für bildende Kunst ausgezeichnet.