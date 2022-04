Trägödie in polnischer Mine: Retter von 2. Gas-Explosion überrascht

Bei einem Grubenunglück in Polen sind mindestens fünf Bergleute und Rettungskräfte ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen werden unter Tage vermisst. Rund 20 Opfer mussten it teilweise schweren Verbrennungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Innerhalb weniger Stunden war es zu zwei Methangas-Explosionen in der Mine im schlesischen Pniowek südlich von Kattowitz gekommen. Der Unglücksort liegt in rund tausend Metern Tiefe. Deshalb sind die Rettungs- und Bergungsarbeiten schwierig.

Die Mine wird von dem Unrternehmen Jastrzebska Spolka Weglowa betrieben. Die zuständieg Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.

Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki bezeichnete das Unglück als Tragödie. Den Angehörigen der Opfer sprach Morawiecki sein Beileid aus.