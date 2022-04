Christen empört über Beschränkungen zum Fest des Heiligen Feuers

Das Heilige Feuer ist nach Überzeugung orthodoxer Christen ein Wunder, das sich jedes Jahr am Karsamstag-Nachmittag in der Jerusalemer Grabeskirche ereignet - ein Flamme nicht natürlichen Ursprungs, die für kurze Zeit in der Kirche erscheint. Tausende Gläubige reisen jährlich dorthin, um eine Kerze daran zu entzünden. Die Flamme wird von Mensch zu Mensch weitergegeben, bis nach und nach die Wände der verdunkelten Basilika erleuchteten.

In diesem Jahr fand die Zeremonie unter den Einfluss eines neuen Sicherheitskozepts statt. Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen rund um den Tempelberg hatte die Stadt die Teilnehmerzahl auf 4.000 vor und 1.800 Menschen in der Grabeskirche begrenzt.

Die Einschränkung löste Empörung bei den Gläubigen aus, die sie als Verletzung der Religionsfreiheit betrachteten. Einige Menschen versuchten die Polizei-Absperrungen zu stürmen, um in die Kirche zu gelangen. Es kam teilweise zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und aufgebrachten Gläubigen.

Christliche Führer argumentierten, es bestehe keine Notwendigkeit, eine Zeremonie zu ändern, die seit Jahrhunderten in dieser Form abgehalten wird.

In der dichten Enge der Jerusalemer Altstadt, wo sich Juden, Christen und Muslime ihre heiligsten Stätten teilen müssen - und sei es auch nur widerwillig - können selbst kleine Veränderungen Unruhen auslösen.

Im vergangenen Jahr waren bei einer Massenpanik in einer überfüllten heiligen Stätte in Jerusalem 45 Menschen ums Leben gekommen.

***