"Unerwünschte Personen" - Russland verbannt Dutzende deutsche Diplomaten

Der Kreml hat die Ausweisung von 40 deutschen Diplomaten angeordnet. Ihnen wird "unfreundliche Politik" vorgeworfen. Anfang des Monats hatte Deutschland 40 russische Diplomaten nach dem aufgedeckten Massaker in der ukrainischen Stadt Butscha des Landes verwiesen.

In einem Schreiben an die deutsche Botschaft in Moskau protestierte das russische Außenministerium jetzt gegen die Ausweisung und stellte "unfreundliche Politik" der deutschen Diplomaten an den Pranger.

Das diplomatische Korps in Russland umfasst nach Informationen der Deutschen Presseagentur rund 120 Diplomatinnen und Diplomaten. Der russische Schritt kam nicht unerwartet. Trotzdem wird jetzt damit gerechnet, dass die deutschen diplomatischen Vertretungen auch außerhalb Moskaus ihre Dienste aufgrund bevorstehenden Personalmangels reduzieren werden.