Finnland und Schweden wollen im Gleichschritt in die NATO - Was macht Erdoğan?

Die nordeuropäischen Nachbarländer Finnland und Schweden gehen im Gleichschritt in Richtung NATO-Beitritt. In Stockholm besprachen die schwedische Staatsministerin Magdalena Andersson und der finnische Staatspräsident Sauli Niinistö das Vorgehen. An diesem Mittwoch soll der Antrag gestellt werden.

„Schweden und Finnland sind sich einig, im gesamten Vorgehen Hand in Hand voranzukommen. Wir werden gemeinsam den Antrag auf die NATO-Mitgliedschaft einreichen. Das ist ein starkes Zeichen, das unterstreicht, dass wir in der Zukunft vereint sind“, so Andersson.

Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens: Angst vor Russland sorgt für Kehrtwende

Widerstand gibt es aus der Türkei: Präsident Recep Tayyip Erdoğan wirft den beiden Ländern vor, keine ausreichenden Maßnahmen gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK zu ergreifen, die in der Türkei und in der Europäischen Union als terroristische Vereinigung eingestuft wird.