Burgrain in Oberbayern: Mehrere Tote nach Zugunglück

In Burgrain, unweit von Garmisch-Partenkirchen, ist ein Zug entgleist. Dem Landratsamt zufolge gibt es mindestens drei Tote und 60 Verletzte, 16 davon schwer.

Bei dem Zug handelte es sich um eine Regionalbahn, die von Garmisch-Partenkirchen auf dem Weg nach München war. Drei Waggons sind umgekippt. Die Bergung der Menschen erfolge durch die Fenster, sagte ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber BR24.

Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr sind in der Region im Einsatz. Auch die Bundespolizei ist mit Einsatzkräften vor Ort. Nach Angaben eines Sprechers der ADAC-Luftrettung waren sechs Rettungshubschrauber im Einsatz, drei davon vom ADAC.Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich zu Ferienbeginn viele Schüler:innen in dem Zug befanden. Das Unglück ereignete sich um 12.15 Uhr in Burgrain (Garmisch-Partenkirchen).

Die Zugstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau wurde bis auf weiteres gesperrt. Züge, die aus München kommen, fahren nur bis Oberau. In umgekehrter Richtung fahren die Züge aus Richtung Mittenwald nur bis Garmisch-Partenkirchen und wenden dann.