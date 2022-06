Ein Gericht in der Separatistenrepublik Donezk hat Todesurteile gegen zwei Briten und einen Marokkaner verhängt. Die drei Männer hatten an der Seite der ukrainischen Streitkräfte gekämpft und waren Mitte April in Mariupol gefangen genommen worden. Die Todesstrafe werde für "alle Verbrechen zusammengenommen" verhängt, hieß es laut der russischen Nachrichtenagentur Tass in der Urteilsbegründung.

"Ich hatte gehofft, dass das Urteil angesichts der Umstände, unter denen ich bei den Ermittlungen geholfen habe, und auch weil ich mich der Volksrepublik Donezk ergeben habe, viel gerechter ausfallen würde. Ich wünschte, es könnte anders sein, aber Gott wird über mich urteilen, wenn die Zeit gekommen ist", erklärte Aiden Aslin, einer der Verurteilten.

Der Prozess wird von verschiedenen Seiten als "Propagandaakt" verurteilt.

"Dies war wirklich ein betrügerischer Schauprozess. Wir sollten ihm keinerlei Glaubwürdigkeit schenken. (...) Sie wurden von den russischen Streitkräften in Mariupol gefangen genommen und sollten in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und der Genfer Konvention behandelt werden, was Schauprozesse dieser Art und die Todesstrafe mit Sicherheit ausschließt", sagte der Tory-Abgeordnete Robert Jenrick.

Von ukrainischer Seite hieß es, dass Ausländer in der ukrainischen Armee wie reguläre Soldaten behandelt werden müssten. Sie besäßen die Rechte von Kriegsgefangenen.

Die Verurteilten können nun innerhalb eines Monats Berufung gegen das Urteil einlegen.

Die beiden Briten hatten bereits vor dem Krieg in der Ukraine gelebt und hatten dort auch geheiratet.