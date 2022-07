Einen Tag vor den Sommerferien: Explosion zerstört Schule in Hamburg

Kurz vor den Sommerferien hat es in einer Stadtteilschule in Hamburg-Finkenwerder eine heftige Explosion gegeben, die einen Großbrand nach sich zog. Sie ereignete sich in den frühen Morgenstunden im Keller des Verwaltungstraktes.

Durch die Heftigkeit der Detonation wurde das Büro der Schulleitung und ein Großteil des Lehrerzimmers zerstört. Auf Bildern war zu sehen, wie Glassplitter, Akten und verkohlte Gegenstände um das Gebäude verteilt lagen. Getroffen haben dürfte es auch die druckfrischen Zeugnisse - diese hätten an diesem Mittwoch an die Schüler:innen übergeben werden sollen.

Die Einsatzkräfte vor Ort gehen von einer Gasexplosion als Ursache aus- bei ihrem Eintreffen berichteten sie von einem Zischen wie bei austretendem Gas. Die Schule wurde vom Gasnetz getrennt. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten den Brand bis zum Morgen löschen.

Verletzt wurde niemand, da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls - außer dem Hausmeister - niemand in dem Haus befand. Der Hausmeister hatte Glück: seine Wohnung liegt auf der anderen Seite des Gebäudes und war nicht betroffen.

Wie genau es zu der Explosion kommen konnte, ist inzwischen Gegenstand der Ermittlungen.