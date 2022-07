Djokovic zum 7. Mal Wimbledon-König - Der Serbe siegt im Finale gegen Kyrgios

Tennis-Superstar Novak Djokovic hat zum siebten Mal in Wimbledon triumphiert und seinen insgesamt 21. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. Der 35 Jahre alte Serbe bezwang den ungesetzten Herausforderer Nick Kyrgios am Sonntag in einem emotionalen und hochklassigen Finale mit 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Der Australier Kyrgios brachte sich nach starkem Start durch Debatten mit dem Schiedsrichter, Zuschauern und seinem eigenen Anhang auch selbst aus dem Rhythmus. Für Djokovic war es der vierte Titel beim Rasen-Klassiker in Serie. Lob kam auch gleich auf Twitter, sein Sieg sei "wunderbar"!

In der ewigen Bestenliste bei Grand-Slam-Erfolgen liegt er nur noch einen Titel hinter dem 22-maligen Sieger Rafael Nadal. Der Spanier hatte verletzt auf sein Halbfinale gegen Kyrgios verzichten müssen.