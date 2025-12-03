Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Der letzte Abschied von Nicola Pietrangeli
No Comment

Video. Italien nimmt Abschied von Tennislegende Nicola Pietrangeli

Zuletzt aktualisiert:

Italien würdigt Nicola Pietrangeli. Es gibt eine öffentliche Aufbahrung und eine private Trauerfeier. Dabei sind Größen aus Sport, Politik und Unterhaltung.

Der Sarg der italienischen Tennislegende ist auf dem nach ihm benannten Platz im Foro Italico eingetroffen. Er war am Montag, dem 1. Dezember, im Alter von 92 Jahren gestorben.

Die öffentliche Aufbahrung fand am Mittwoch, dem 3. Dezember, von neun bis zwölf Uhr statt. Am Nachmittag folgte in der Kirche Gran Madre di Dio in Ponte Milvio eine private Trauerfeier.

Zahlreiche Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Unterhaltung nahmen an der Trauerfeier teil und erwiesen einer der bekanntesten Tennisgrößen Italiens die letzte Ehre.

Alle Artikel zu nocomment anzeigen
