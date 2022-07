Sri Lankas Parlament wählt am Freitag neuen Präsidenten

Sri Lankas Parlament soll Ende der Woche einen neuen Präsidenten wählen, dies beschlossen Vertreter der politischen Parteien bei einem Treffen am Montag.

Wahl am Freitag

Am 20. Juli wird das Parlament einen seiner Abgeordneten zum Nachfolger des derzeitigen Präsidenten Gotabaya Rajapaksa wählen, nachdem dieser versprochen hat, am 13. Juli zurückzutreten.

Zuvor hatten am Samstag Protestierende die Wohnsitze des Präsidenten und Premierministers gestürmt - nach Monaten politischer Unruhe.

Präsident Gotabaya Rajapaksa gab nun in einem offiziellen Schreiben an den Premierminister bekannt, bis Mittwoch seinen Posten zu räumen. Rajapaksa wird für die anhaltende Wirtschaftskrise verantwortlich gemacht, seit Monaten fehlt es an Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten.

Weiterhin weigern sich tausende Protestierende die Villen zu verlassen, sie verlangen auch den sofortigen Rücktritt des Premierministers, Ranil Wickremesinghe. Die Ereignisse sind der bisherige Höhepunkt der Massenproteste. Die Wirtschaftskrise im Land ist die schlimmste seit der Unabhängigkeit von Großbritannien.