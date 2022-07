Italien: 438 Migranten gehen in Tarent an Land - 100 sind unter 18 Jahre alt

438 aus dem Mittelmeer gerettete Migranten sind am Samstag im italienischen Tarent in Apulien an Land gebracht worden. Die NGO Sea-Watch hatte die Menschen in den vergangenen Wochen bei mehreren Einsätzen aus Seenot gerettet und anschließend auf die Zuweisung eines europäischen Hafens gewartet.

Etwa 100 der Migranten sind unter 18 Jahre alt. Mehrere Menschen mussten bereits an Bord medizinisch behandelt werden.

Außer der "Sea-Watch 3" sind zurzeit noch die "Geo Barents" von "Ärzte ohne Grenzen" und die von dem internationalen Verbund "SOS Méditerranée" betriebene "Ocean Viking" auf dem Mittelmeer unterwegs. Beide Schiffe haben in den vergangenen Tagen ebenfalls jeweils Hunderte Menschen gerettet und warten nun auf einen Hafen.

Der jüngste Zustrom von Migranten erreicht Italien zu einem politisch heiklen Zeitpunkt. Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi sind für September Neuwahlen angesetzt.