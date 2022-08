200 russische Marine-Soldaten verweigern Einsatz in Ukraine - erfolglos

Nach Informationen des ukrainischen Geheimdienstes haben 200 Marine-Soldaten der 810. Brigade der Schwarzmeer-Flotte Russlands sich geweigert, wieder zurück in den Krieg in die Ukraine zu ziehen.

In einem Interview mit dem Sender Radio Liberty sagte der Vertreter des Geheimdiensts bei Verteidigungsministerium, Vadym Skibitsky, die Soldaten hätten sich dem Befehl zunächst widersetzt, in die südliche Ukraine zurückzukehren. Das habe die gesamte Strategie Russlands durcheinander gebracht.

Trotz allem befinde sich die Brigade mittlerweile vor Ort. Allerdings seien Kampfeswillen und auch an Erfahrung "derzeit nicht vorhanden", so Skibitsky.

Die Hauptaufgabe der 810. Brigade sei die Durchführung von Marine-, Angriffsoffensiven und eben Angriffsaktionen. "Und wenn es keine ausgebildeten Spezialisten gibt, wenn es keine klare Koordination der Einheit gibt, dann wird das Kampfpotenzial dieser BTGr und der gesamten Brigade sinken".

Seit kurz nach Beginn des Krieges gibt es Berichte über mangelnde Motivation seitens russischer Soldaten, die bei der von Moskau "Spezialoperation" in die Ukraine geschickt werden.

Zudem bringt Russland ukrainischen Angaben zufolge gefallene Soldaten nicht zurück in die Heimat. Zuhause haben Angehörige kaum Informationen über den Verbleib der in den Krieg gezogenen jungen Männer.

In der südrussischen Region Burjatien helfen Organisationen Soldaten dabei, ihre Verträge zu kündigen und zurück nach Hause zu kehren. Immer mehr Menschen wenden sich mit Hilfegesuchen an die Stiftung.

Zudem hat der britische Geheimdienst Informationen veröffentlicht, nach denen immer mehr Söldner die Aufgaben der russischen Truppen übernehmen. Die Wagner-Gruppe werde mittlerweile bei den gleichen Missionen eingesetzt, wie zuvor russische Soldaten. Die Rede war von einer "signifikanten Veränderung" zu vorherigen Einsätzen.

Nach US-Angaben sind bei dem Krieg in der Ukraine 75.000 russische Soldaten verletzt oder getötet worden. Das russische Militär hat laut der demokratischen US-Abgeordneten Elissa Slotkin "unglaubliche Investitionsbeträge in ihre Landstreitkräfte" getätigt, doch "über 80 Prozent seien, wie sie sagte, "bogged down", also unmotiviert und müde.

In St. Petersburg nahm der russische Präsident Putin an deisem Wochenende, am Tag der Marine, eine Parade ab. An der Militärschau auf der Newa waren 47 Kriegsschiffe der russischen Nordmeer-, Pazifik-, Ostsee- und Schwarzmeerflotten beteiligt, auch Hubschrauber und Flugzeuge waren zu sehen.