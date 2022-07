Laut US-Angaben 75.000 tote russische Soldaten in der Ukraine

Im Krieg in der Ukraine sind 75.000 russische Soldaten getötet oder verletzt worden. Diese Zahl haben US-Abgeordnete bei einem geheimen Sicherheitsbriefing in Washington erfahren. Die demokratische Abgeordnete Elissa Slotkin sagte gegenüber CNN, diese Zahl sei enorm.

Das russische Militär habe laut Slotkin "unglaubliche Investitionsbeträge in ihre Landstreitkräfte" getätigt, "über 80 Prozent seien, wie sie sagte, "bogged down", also unmotiviert und müde.

Seit Beginn des Krieges wurde berichtet, dass Russland tote Soldaten in der Ukraine zurücklasse.

Das Verteidigungsministerium in Moskau macht keine offiziellen Angaben zu den gefallenen Soldaten. Auch der Austausch von Gefangenen zwischen Russland und der Ukraine findet meist ohne große Kommunikation statt.

Die ukrainische Regierung veröffentlicht fast täglich eine Grafik, die die russischen Verluste anzeigt. Dort ist von mehr als 40.000 getöteten russischen Soldaten die Rede.