Washington hat Chinas Militärmanöver in den Gewässern vor Taiwans Küste scharf verurteilt. Die US-Regierung warf Peking eine Überreaktion nach dem Taiwan-Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi vor. China habe schätzungsweise elf ballistische Raketen in Richtung Taiwan abgeschossen, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby.

China habe sich entschieden, Pelosis Besuch als Vorwand zu nutzen, um seine provokativen militärischen Aktivitäten in und um die Straße von Taiwan zu verstärken, erklärte Kirby. "Wir suchen und wir wollen auch keine Krise. Wir werden uns jedoch auch nicht davon abhalten lassen, in den Meeren und am Himmel des Westpazifiks, im Einklang mit dem Völkerrecht, präsent zu sein."

So wie die USA es seit Jahrzehnten tun würden, um Taiwan zu unterstützen "und einen freien und offenen Indopazifik zu verteidigen". Kirby sagte, US-Verteidigungsminister Austin habe die USS Ronald Reagan und andere Kriegsschiffe angewiesen, in dem Gebiet zu bleiben, um die Situation überwachen zu können.

Nach taiwanesischen Regierungsangaben hätten chinesische Flugzeuge und Kriegsschiffe die Mittellinie der Straße von Taiwan überquert.

Nancy Pelosi, erklärte, China werde Taiwan nicht isolieren, indem es US-Beamte daran hindere, in das Land zu reisen. Auf ihrer letzten Etappe ihrer Asienreise kam sie mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zu Gesprächen zusammen.