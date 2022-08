LIVE: Scholz stellt sich Journalistenfragen - von Ukraine bis Cum-Ex

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seit der Übernahme der Regierungsverantwortung Ende vergangenen Jahres viele Premieren erlebt - nun kam eine weitere hinzu: Erstmals hat sich Scholz als Kanzler in einer Sommer-Pressekonferenz den Fragen der Hauptstadt-Journalisten gestellt.

Traditionell werden dort Fragen zu zahlreichen Bereichen der Innen- und Außenpolitik gestellt. Der Krieg, die Energiekrise, Com-Ex, der Streit in der Koalition - über vieles ist zu reden.

Kurz vor Beginn der Sommer-Pressekonferenz hat sich noch schnell der Oppositionsführer zu Wort gemeldet. Friedrich Merz wirft Olaf Scholz mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit vor. "Wir sehen auf allen Ebenen ein auffallend schlechtes, zum Teil aggressiv ablehnendes Verhalten der SPD uns gegenüber", so Merz.

Die mangelnde Zusammenarbeit sehe die Union besonders angesichts der Belastungen der Bürger:innen durch Inflation und drohender Energiekrise.

Nein, ich glaube nicht, dass es soziale Unruhen geben wird. Olaf Scholz Deutscher Bundeskanzler

"You never walk alone"

Diese Kritik griff Scholz gleich zu Beginn auf. In seinen einleitenden Worten zählt er die geplanten Maßnahmen auf, mit denen die Bundesregierung der Mehrbelastung der Bürger:innen durch Inflation und drohender Energiekrise begegnen will.

Auf die Frage, ob er soziale Spannungen erwarte, wiederholte Olaf Scholz den Satz, den er vor wenigen Wochen schon einmal bemüht hat: "You never walk alone". Scholz verweist auf die beiden Entlastungspakete, die die Regierung auf den Weg bringen will.

Man werde über die schon beschlossenen Pakete hinaus weitere Maßnahmen ergreifen müssen, sagte der Regierungschef.

"Wir werden alles dafür tun, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese schwierige Zeit kommen", betonte Scholz. Dabei gehe es ihm um diejenigen, "die ganz wenig haben". Deshalb werde die Regierung beim Wohngeld etwas machen und das Bürgergeld einführen.

Zu einem Gesamtpaket werden laut Scholz auch steuerliche Entlastungen gehören. "Der Finanzminister hat seinen Beitrag zu den notwendigen Überlegungen dazu gestern vorgestellt. Ich finde das sehr, sehr hilfreich, weil wir ja ein Gesamtpaket schnüren müssen, das alle Bevölkerungsgruppen umfasst."

Am Vortag hatte Christian Lindner ein "Inflationsausgleichsgesetz" in Höhe von 10 Milliarden Euro vorgestellt, um den Beschäftigen wegen der steigenden Preise unter die Arme zu greifen. Nicht alle halten die Vorschläge für gerecht und kritisieren, das besonders höhere Einkommensklassen davon profitieren werden. Doch Kanzler Olaf Scholz äußerte Zustimmung.

