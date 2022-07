Kanzler Scholz: Bund übernimmt 30% des Energiekonzerns Uniper

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat über das Maßnahmenpaket zur Begegnung der Energiekrise informiert. Der Bund steigt im Zuge eines Rettungspakets beim angeschlagenen Energiekonzern Uniper ein.

Das Unternehmen Uniper sei von überragender Bedeutung für die Energieversorgung der Bürger und von Unternehmen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag in Berlin. Auf Gaskunden kämen im Zuge des Rettungspakets Preiserhöhungen zu. Eine Umlage werde am 1. Oktober oder am 1. September kommen.

Scholz machte deutlich, dass Deutschland sich nicht mehr auf Russland verlassen könne. "Deshalb fahren wir lieber auf Nummer sicher." Scholz verwies auf bereits beschlossene Maßnahmen, um den Gasverbrauch zu verringern. Man werde alles tun, damit man als Land durch diese Situation komme.

Entlastungen für Bürger:innen

Scholz kündigte weitere Entlastungen für die Bürger:innen an. So soll es zum Anfang kommenden Jahres eine große Wohngeldreform geben. Dabei werde unter anderem der Kreis der Berechtigten ausgeweitet.

Gestern hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck ein neues Energie-Sicherheitspaket angekündigt, nach dem die Vorgaben für Gas-Speicherstände erhöht werden sollen. Auch die Braunkohlereserven sollen aktiviert werden. Öffentliche Räume, wie Flure oder Eingangsfoyers, in denen man sich nicht länger aufhält, sollen im Winter nicht mehr geheizt werden. Weiter stehen Heitzungschecks, Block-Betriebsfereien und vermehrtes Home-Office in dem Programm.

Russland liefert nach einer Wartung der Ostseepipeline Nord Stream 1 zwar wieder Gas, aber nur etwa 40 Prozent der theoretisch möglichen Auslastung.

Auch die EU-Kommission hatte eine Vorschlag vorgelegt, der neben dem Sparen darauf ausgerichtet ist, Gas durch andere Energieformen zu ersetzen. Am besten solle sofort damit begonnen werden, so die Kommission: Denn was im Sommer nicht verbraucht werde, stehe dann im Winter zur Verfügung. Allerdings sperren sich Griechenland, Portugal und Spanien gegen die Pläne, den Gasverbrauch zwischen Anfang August und Ende März um 15 Prozent zu senken.

