Scholz und Andersson über Ukraine, NATO, Energiewende

Bundeskanzler Olaf Scholz beendet seine Skandinavien-Reise mit einem Besuch in Stockholm. Bei einem persönlichen Gespräch mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson geht es um den Krieg in der Ukraine, den Beitritt Schwedens zur NATO, bilaterale Beziehungen, die Wirtschaft und die Energiewende.

Zu Besuch bei Freunden

Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson ist eine "gute Bekannte von Scholz", wie er bei ihrem letzten Besuchen in Berlin einmal erwähnte.

Das wichtigste Thema dürfte Schwedens Wunsch nach Aufnahme in die NATO ein. Jahrzehntelang hatten Schweden und das Nachbarland Finnland eine Politik der militärischen Neutralität verfolgt. Doch der russische Angriffskrieg in der Ukraine führte zu einem Umdenken. Der Prozess zur Aufnahme in die Nato ist angelaufen. Der Bundestag hat bereits seine Zustimmung erteilt.

Im Anschluss besucht Scholz ein Werk des Autobauers Scania in Södertalje. Scania entwickelt dort mit dem deutschen Mutterkonzern Volkswagen Konzepte für die klimaschonende Elektrifizierung des Lastverkehrs

Konfliktpunkt Visa für russische Bürger:innen

Am Montag war Scholz bei einem skandinavischen Gipfeltreffen in Oslo. Dabei gab es trotz aller Verbundenheit offenbar auch Konfliktstoff. Ein umstrittener Punkt: Eine zuletzt diskutierte Visums-Sperre für russische Bürger in der EU. Die Regierungschefinnen von Finnland und Dänemark, Sanna Marin und Mette Fredriksen sprachen sich bei dem Treffen für den Schritt aus. Scholz widersprach.

„Russische Bürger haben den Krieg nicht gestartet, aber wir müssen uns gleichzeitig klar machen, dass sie den Krieg unterstützen“, sagte Marin. „Ich finde es nicht richtig, dass russische Bürger als Touristen in die EU, den Schengen-Raum einreisen und Sightseeing machen können, während Russland Menschen in der Ukraine tötet.“ Fredriksen forderte eine Diskussion über das Thema. Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson - eine gute Bekannte Scholz‘ - und Norwegens Amtskollege Regierungschef Jonas Gahr Støre positonierten sich nicht eindeutig.