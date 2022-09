Putin kritisiert "Sanktionsfieber" des Westens

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Westen wegen der Sanktionen gegen sein Land schwere Vorwürfe gemacht.

Auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok kritisierte Putin, der Westen wolle der ganzen Welt die westliche Sichtweise aufdrücken: "An die Stelle der Pandemie sind jetzt andere Herausforderungen getreten, mit Bedrohungen für die ganze Welt. Ich meine das Sanktionsfieber des Westens und die Aggressivität des Westens, mit der er anderen Nationen Verhaltensweisen aufzwingen will, mit der er sie entmachten will und mit der er andere unterwerfen will."

Viele Unternehmen im Westen haben sich im Einklang mit den Sanktionen aus Russland zurückgezogen und damit einen Trend jahrzehntelanger Investitionen umgekehrt. Die Entscheidung der G7-Westmächte, die Ölpreise zu begrenzen, hat in Moskau Ärger hervorgerufen, das ja stark von den Öleinnahmen abhängt.

Russlands Entscheidung, die Pipeline Nordstream 1 vorerst zu stoppen, die Europa mit einem Großteil seiner Gaslieferungen versorgt, wird im Westen als direkte Vergeltung gewertet; der jüngste Schlag in einem sich entwickelnden wirtschaftlichen Konflikt.