"Flashdance" Sängerin Irene Cara mit nur 63 Jahren gestorben

Die mit einem Oscar, einem Golden Globe und zwei Grammys ausgezeichnete Sängerin und Schauspielerin Irene Cara, die die Hauptrolle in dem 1980 erschienenen Film "Fame" spielte und die Titelmelodie sang, und dann den Hit "Flashdance ... What a Feeling" aus dem Film "Flashdance" von 1983 sang, ist gestorben.

Cara starb in ihrem Haus in Florida. Sie wurde 63 Jahre alt, die Todesursache sei "derzeit unbekannt".

Während ihrer Karriere hatte Cara drei Top-10-Hits in den Billboard Hot 100, darunter "Breakdance", "Out Here On My Own", "Fame" und "Flashdance ... What A Feeling", der sich sechs Wochen lang auf Platz 1 hielt. Sie war für einige der fröhlichsten, energiegeladensten Pop-Hymnen der frühen 80er Jahre verantwortlich.

Sie und das Songwriting-Team von "Flashdance" - Musik von Giorgio Moroder, Text von Keith Forsey und Cara - gewannen den Oscar für den besten Originalsong für "Flashdance ... What a Feeling".

Die in New York geborene Cara begann ihre Karriere am Broadway, mit kleinen Rollen in kurzlebigen Shows. Mitte der 1990er Jahre war sie im Musical "Jesus Christ Superstar" als Maria Magdalena auf Tournee, und 2012-14 ging eine Tournee des Musicals "Flashdance" mit ihren Songs auf Tournee.