Der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistoruis hat in Berlin gesagt, er rechne bald mit einer Entscheidung bezüglich der Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine. Anders als in der öffentlichen Diskussion dargestellt, sei Deutschland hier nicht isoliert. "Wir sind nicht uneinig und das in ein Prozess, die Zeit muss man sich nehmen."

In Ramstein in der vergangenen Woche habe man gesehen: Manche Länder seien sehr forsch was ihre Forderung angingen, das sei auch in Ordnung so. Andere nehmen sich die Zeit, solche Entscheidungen zu prüfen, wie Olaf Scholz, und das sei auch verständlich.

"Er hat eine ruhige und zurückhaltende Art" und dies sei weder der Ort noch der richtige Zeitpunkt den Kanzler zu kritisieren, so Pistorius auf Nachfrage von Journalist:innen.

In einem "Frühlingspaket" stellte Pistorius 1.1 Mrd Euro Hilfen in Aussicht, in diesen Hilfen seien auch Marder-Schützenpanzer für die Ukraine vorgesehen.

"Waffen aus Deutschland retten jeden Tag Menschenleben" in der Ukraine, sagte Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär. Er lobte die Hilfen für Kiew: Berlin sei unter den Ländern, die sich am meisten engagieren.