Panzerlieferungen: Selenskyj fordert Schnelligkeit - Russland kündigt Zerstörung der Kampfwagen an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nennt es eine Panzerkoalition: Dass Deutschland und die Vereinigten Staaten die Gefechtsfahrzeuge an die Ukraine liefern werden, zeige die geschichtlich bedeutsame Zusammenarbeit, die bestehe, um die Ukraine und Europa zu verteidigen, sagte Selenskyj.

Die deutsche Bundesregierung genehmigte die Lieferung von 14 Leopard-2-Panzern, die USA stellen der Ukraine 31 Panzer der Bauart M1 Abrams zur Verfügung.

„Entscheidend sind jetzt Geschwindigkeit und Umfang: Die Geschwindigkeit der Schulungen unserer Soldaten und der Panzerlieferungen. Wir müssen mit Hilfe der Panzer eine Faust der Freiheit bilden, die nicht zulässt, dass die Gewaltherrschaft aufersteht“, so der ukrainische Präsident.

Panzer treffen erst in mehreren Monaten in der Ukraine ein

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der Vereinigten Staaten, John Kirby, mahnte die Ukraine aber zur Geduld.

„Diese Panzer werden erst in mehreren Monaten dort eintreffen. Die Leopard-Panzer werden nicht so lange brauchen wie die Abrams. Aber wir werden keine Zeit verlieren. Das Pentagon wird sehr bald damit beginnen, ukrainische Panzerfahrer auszubilden, damit sie bereit sind, diese Panzer zu nutzen, sobald sie auf dem Schlachtfeld sind“, so Kirby.

Peskow: Panzer werden ebenso ausbrennen wie alle vorherigen

Der russische Innenminister Wladimir Kolokoltsew stellte in Aussicht, man werde die deutschen Leopard-Panzer in derselben Weise zerstören wie deren Vorgängermodelle im Zweiten Weltkrieg.

Kreml-Sprecher Dimitri Peskow sagte, die vom Westen gelieferten Panzer würden ebenso ausbrennen wie alle vorherigen.

Präsident Wladimir Putin hatte Panzerlieferungen an die Ukraine als äußerst gefährlich und als Hindernis für die Möglichkeit von Friedensgesprächen eingeschätzt.