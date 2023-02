Russischer Raumfrachter bringt Nachschub für die Internationale Raumstation

Nachschub für die Internationale Raumstation - ein russischer Raumfrachter hat mit zweieinhalb Tonnen Fracht an der ISS angedockt. Die unbemannte Progress 83 war am frühen Donnerstagmorgen an der Spitze einer Sojus-Rakete mit Lebensmitteln, wissenschaftlicher Ausrüstung und Hardware vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur gestartet.

Trotz der Spannungen zwischen den USA und Russland wegen des Ukraine-Krieges wird im Weltall noch kooperiert, obwohl Russland vor knapp einem halben Jahr den Rückzug aus ISS angekündigt hat.