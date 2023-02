"Düsterer Meilenstein" - UN-Sondersitzung zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs

Zum Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine hat die UN-Vollversammlung eine Sondersitzung in New York eröffnet. Es soll über eine wichtige Resolution abgestimmt werden. In seiner Eröffnungsrede sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, man habe Leid und Verwüstung wachsen sehen, warnte aber, dass es viel schlimmer werden könnte.

"Der erste Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine stellt einen düsteren Meilenstein dar - für das ukrainische Volk und für die internationale Gemeinschaft. Diese Invasion ist ein Angriff auf unser kollektives Gewissen. Und die Auswirkungen sind weit über die Ukraine hinaus zu spüren”, sagte Guterres in seiner Eröffnungsrede.

"Wir wollten nie einen Krieg"

Der ukrainische Außenminister, Dmytro Kuleba, betonte: "Es gibt kein anderes Land auf der Welt, das den Frieden so sehr will wie die Ukraine. Wir wollten nie einen Krieg. Wir hatten nie vor, jemanden anzugreifen. Unsere Truppen sind nicht in einem fremden Land. "

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba während seiner Ansprache vor der UN-Vollversammlung AP Photo

Für Linda Thomas-Greenfield, Die US-Botschafterin bei der UNO, werde die Abstimmung über die Resolution am Donnerstag in die Geschichte eingehen. "Am ersten Jahrestag dieses Konflikts werden wir sehen, wo die Nationen der Welt stehen in der Frage des Friedens in der Ukraine," sagte Thomas-Greenfield in ihrer Rede vor der UN-Vollversammlung.

Russlands altbekannte Vorwürfe

Auf der anderen Seite warf Russlands UN-Botschafter, Wassili Nebensja, die Verbündeten der Ukraine vor, sein Land zerstören zu wollen: "In ihrem Bestreben, Russland auf jede erdenkliche Weise zu besiegen, können sie nicht nur die Ukraine opfern, sondern sind bereit, die ganze Welt in den Abgrund des Krieges zu stürzen."

Resolution mit symbolischem Charakter

Etwa 60 Staaten haben den Entwurf eingebracht. Die UN-Vollversammlung wird an diesem Donnerstag über die Resolution abstimmen. Sie beinhaltet die Forderung nach Frieden und dem Rückzug Russlands. Sie hat allerdings nur einen symbolischen Charakter.

Die Abstimmung über die Resolution ist für den späten Abend (MEZ) nach Dutzenden Reden hochrangiger Sprecherinnen und Sprecher geplant.