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UN gedenkt Jahrestag des Völkermords in Ruanda
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Video. UN gedenkt des Völkermords an den Tutsi in Ruanda vor 31 Jahren

Zuletzt aktualisiert:

Bei der Gedenkfeier vor der UN-Generalversammlung sagte Generalsekretär António Guterres, dass die Geschichte Ruandas uns daran erinnere, dass "keine Gesellschaft immun gegen Hass und Schrecken ist".

Die Vereinten Nationen haben am Montag den 31. Jahrestag des Internationalen Tages des Gedenkens an den Völkermord in Ruanda von 1994 begangen.

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Die Zeremonie, die in der Generalversammlung in New York stattfand, erinnerte an die Gräueltaten, bei denen in nur 100 Tagen über 800.000 Menschen getötet wurden.

UN-Generalsekretär António Guterres warnte vor wachsendem Hass. Er forderte die Länder auf, das Völkermord-Übereinkommen zu unterstützen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass das Versprechen "nie wieder" mehr als nur ein symbolischer Ausdruck wird.

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