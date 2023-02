Rugby: Frankreich zurück im Titelkampf beim Sechs-Nationen-Turnier

Frankreich hat Boden gutgemacht im Kampf um die Krone des europäischen Rugby. Nach der schmerzhaften Auswärtsniederlage gegen Irland fanden die Franzosen gegen Schottland zurück in die Erfolgsspur im heimischen Stade de France in Saint-Denis bei Paris.

Am dritten Spieltag des Sechs-Nationen-Turniers sorgte Frankreichs Gael Fickou per Bonuspunkt für den Endstand von 32:21.

Teamkollege François Cros sprach anschließend von einem Arbeitssieg und einem guten Ergebnis, auch, wenn seine Mannschaft alles habe geben müssen. Aus Irland sei man noch mit leeren Händen zurückgekehrt.

Irland bleibt in der Favoritenrolle

Titelverteidiger Frankreich ist also vorläufig rehabilitiert nach dem Heimsieg. Ebenfalls gut im Rennen liegt England nach dem 20:10 Auswärtssieg gegen Wales in Cardiff. Irland gab sich keine Blöße beim 34:20 über Italien in Rom und bleibt damit ungeschlagen Tabellenführer.

Hinter den Iren (15 Punkte) können sich noch die drei punktgleichen Mannschaften (10 Punkte) aus Schottland, England und Frankreich Hoffnung auf die inoffizielle Europameisterschaft machen.

Am zweiten März-Wochenende spielen die bereits abgeschlagenen Teams aus Wales und Italien gegeneinander. England empfängt Frankreich und das Top-Spiel der 4. Runde bestreiten Schottland und Irland.