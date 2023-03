Italiens Rechtsaußen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat bei einer Sitzung ihres Kabinetts in Cutro in Kalabrien ihre harte Haltung beim Thema Immigration unterstrichen. In dem Küstenort waren Ende Februar mindestens 72 Geflüchtete, die über das Mittelmeer nach Europa wollten, tot aufgefunden worden.

Giorgia Meloni sagte bei der Kabinettssitzung: "Die beste Art und Weise, diese Opfer zu ehren, ist zu tun, was getan werden kann, damit sich solche Tragödien nicht wiederholen. Deshalb haben wir in diesem Ministerrat ein Dekret verabschiedet, das sich mit dieser Angelegenheit befasst. Wir haben dies getan, um zu bekräftigen, dass wir entschlossen sind, den Menschenhandel, der für diese Tragödie verantwortlich ist, zu bekämpfen."

Während ein Marsch an die Opfer erinnerte, wurde nach dem erneuten Drama im Mittelmeer in Italien darüber diskutiert, ob die 72 Menschen sterben mussten, weil die Küstenwache auf Warnhinweise nicht rechtzeitig reagiert hatte.

In der Sporthalle, in der die Särge der umgekommenen Migrantinnen und Migranten aufgestellt worden waren, hatten sich herzzerreißende Szenen abgespielt, als Angehörige dort von ihren Lieben Abschied nahmen. Unter den Todesopfern waren offenbar auch Kinder.