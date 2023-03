Die ersten von Hunderten von Autos, die die lettischen Behörden von betrunkenen Fahrern beschlagnahmt haben, sind auf dem Weg in die Ukraine. Riga hofft, dass sie Kiew bei seinen Kriegsanstrengungen helfen werden. Die ehemaligen Besitzer wurden alle mit einem Blutalkoholgehalt von über 0,15 % erwischt.

Wie die lettische Steuerbehörde mitteilte, sind die ersten acht Autos, die nicht mehr von ihren ehemaligen Besitzern - betrunkenen Fahrern - gefahren werden, diese Woche auf dem Weg in die Ukraine. Die acht Fahrzeuge wurden der Agendum-Gruppe übergeben. Sie hat sich der Lieferung von gespendeten Autos an die verwüsteten Städte und Frontlinien der Ukraine verschrieben. Von Februar bis Mai 2022 hat die Gruppe nach eigenen Angaben über 900 Fahrzeuge in die Ukraine geliefert; insgesamt sind es nun 1200.

Reinis Pozniaks von Agendum twitterte am Mittwoch ein Bild der Fahrzeuge, die in die Ukraine transportiert werden, und schrieb: "Wir versuchen, Schritt zu halten. Die Reise von unserer Werkstatt in die Ukraine beginnt heute. Ein Auto wird nicht nur Alkoholmissbrauch, sondern auch ideologisches Karma bestrafen." In einem anderen Post beklagte er die Zahl der betrunkenen Fahrer in Lettland und schrieb: "Nicht explodierte "Kamikaze-Drohnen" auf lettischen Straßen. Das sind nicht einmal 5 % aller beschlagnahmten. Wie viele sind noch nicht aufgefallen? Es ist gut, der Ukraine zu helfen, aber die Menge der potenziellen Killer auf den Straßen ist wirklich beängstigend!"

Von den staatlichen Behörden beschlagnahmte Autos werden normalerweise verkauft, recycelt oder für Ersatzteile zerlegt. Aber nachdem die lettischen Behörden die Arbeit von Gruppen wie Agendum beobachtet hatten, beschlossen sie, diese Fahrzeuge zu nutzen, um den Ukrainern zu helfen.

Im Februar verabschiedete das lettische Parlament eine Änderung des Gesetzes über die Unterstützung der Ukraine. Diese ermöglicht die Übergabe von Fahrzeugen aus Staatsbesitz. Pozniaks von Agendum hatte vermutet, dass jedes Auto, das an die Ukraine geliefert wird, ein Leben rettet. Nach Angaben der lettischen Finanzbehörde werden die von betrunkenen Fahrern beschlagnahmten Autos von Agendum dorthin gebracht, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Lettische Medien berichten, dass die Autos an die Armeeeinheiten des ukrainischen Verteidigungsministeriums, das regionale Krankenhaus von Vinnytsia und den medizinischen Verband von Kupyansk geliefert werden sollen. Die lettischen Behörden haben zugesagt, jede Woche zwei Dutzend beschlagnahmte Fahrzeuge an Agendum zu übergeben, die dann in die Ukraine geliefert werden.