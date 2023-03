Mitten im russischen Angriffskrieg: LGBT-Gemeinde kämpft um Anerkennung

"Da wir nicht verheiratet sind bin ich nicht geschützt und mein Partner ist nicht durch das Gesetz geschützt...leider kann ich jetzt in der Ukraine jeden Moment sterben."

Jul hat während des russischen Angriffs auf ihr Land in Kiew gelebt, seit Wladimir Putin vor über einem Jahr die umfassende Invasion eingeleitet hat. Zusammen mit ihrer Partnerin Olha beantragten sie kürzlich eine Online-Ehe - eine neue Möglichkeit, die über die staatliche Website "Diia" ("Aktion") angeboten wird.

"Unser Antrag dauerte einen Tag lang, einen Arbeitstag lang, und jetzt haben wir einen Ablehnungsbescheid erhalten, denn leider steht in der ukrainischen Verfassung, dass die Ehe eine freiwillige Verbindung zwischen Frau und Mann ist. Deshalb wurde unser Antrag abgelehnt", so Jul gegenüber Euronews.

Das Paar wusste sehr wohl, was passieren würde, aber wie viele andere LGBT+-Paare, die sich ebenfalls beworben haben, sahen sie es sowieso eher als eine symbolische Geste.

"Es ist eine Gelegenheit, unserer Regierung zu zeigen, dass diese Frage, die Frage nach der zivilen Partnerschaft oder der gleichgeschlechtlichen Ehe, immer noch sehr wichtig für die Ukraine ist, besonders in diesem Jahr, während des Krieges", fügte Jul hinzu.

Was passiert, wenn ein Partner ums Leben kommt?

Seit der Machtübernahme durch westlich orientierte Politikerinnen und Politiker im Jahr 2014 hat die Ukraine die Rechte von LGBT+-Personen stärker unterstützt. Diskriminierung am Arbeitsplatz wurde verboten, aber gleichgeschlechtliche Ehen oder Lebenspartnerschaften sind nicht legalisiert worden.

Inna Sovsun, eine Abgeordnete des ukrainischen Parlaments, ist der Meinung, dass die Regierung in dieser Frage "seit vielen Jahren zögert". In der vergangenen Woche hat sie im Parlament einen Gesetzentwurf zur Legalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen eingebracht.

Sie argumentiert, dass die fehlende Chancengleichheit nicht nur eine Diskriminierung darstellt, sondern dass der zusätzliche Faktor, dass sich die Ukraine im Krieg mit Russland befindet, die Verwundbarkeit von LGBT+-Paaren deutlich macht, für die die Konsequenzen schwerwiegend sein können.

"Wir haben über 700 000 Menschen, die in der ukrainischen Armee dienen. Einige von ihnen sind LGBT-Personen. Diese LGBT-Personen haben zwar Partner, aber sie können ihre Beziehungen nicht offiziell machen", sagte Sovsun gegenüber Euronews.

Erzwungene Distanz im Trauerfall

"Wenn also einem Soldaten an der Front etwas zustößt, kann sein Partner keine medizinischen Entscheidungen über ihn treffen. Oder wenn das Schlimmste eintritt, wenn die Person getötet wird, hätte der Partner auch hier keine rechtliche Möglichkeit, Entscheidungen über die Beerdigung und all das zu treffen. Das macht die Situation also noch dringlicher."

Das Risiko ist alles andere als theoretisch. Olena Shevchenko von der Menschenrechtsgruppe Ukraine Insight sagte gegenüber Euronews, dass es "reale Geschichten gibt, die man fast jeden Tag" auf dem Schlachtfeld sehe.

"Jemand ist an der Front gestorben, und der Partner hat nicht einmal die Möglichkeit, die Leiche zu identifizieren, weil diese Person als Niemand betrachtet wird. Es ist auch jemand an der Front gestorben, und diese Frau hatte eine Familie mit einem Kind. Was passiert nun, wenn Ihre Partnerin nicht die biologische Mutter dieses Kindes ist? Was passiert dann mit all diesen Menschen oder vor allem mit denen, die Familien mit Kindern haben?"

"Ich würde sagen, es herrscht eine tiefe Frustration, vor allem bei denjenigen von uns, die während des Krieges so viel gegeben haben, die viele unerträgliche Dinge tun müssen", fuhr sie fort und fügte hinzu, dass die Paare zusätzlich zum Krieg mit Russland einen internen Kampf mit den ukrainischen Behörden führen müssen.

"Aber wir müssen kämpfen, auf beiden Seiten, innerhalb und außerhalb. Ich glaube nicht, dass das richtig ist", sagte Schewtschenko.

Wachsende Unterstützung für LGBT+-Rechte

Meinungsumfragen deuten darauf hin, dass die Ukrainer in den vergangenen Jahren sehr viel toleranter gegenüber Homosexualität geworden sind als sie es früher waren. Eine Umfrage ergab kürzlich, dass eine Mehrheit nicht mehr gegen die gleichgeschlechtliche Ehe ist. Im August 2022 sammelte eine Online-Petition zur Legalisierung der Ehe mehr als 28 500 Unterschriften.

Präsident Selenskyj wies darauf hin, dass die Regierung die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen prüfe, und forderte seinen Ministerpräsidenten auf, das Thema weiter zu prüfen. Er fügte jedoch hinzu, dass während des Krieges keine Änderungen an der Verfassung vorgenommen werden könnten, die die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau definiert.

Der Krieg hat jedoch die Bemühungen von LGBT+-Rechtsaktivisten um eine Änderung verstärkt. Inna Sovsun ist der Meinung, dass der Kontrast zwischen der Ukraine und Russland dem Kampf für gleiche Rechte in ihrem Land eine weitere Dimension verleiht.

"Wir befinden uns jetzt in einem Krieg mit einem sehr homophoben Land. Heutzutage ist Homophobie im Grunde Teil der offiziellen russischen Ideologie, und ich denke, dass die Menschen in der Gesellschaft auch zu verstehen beginnen, dass wir uns von Russland unterscheiden. Russland ist extrem homophob. Wir wollen uns von ihnen unterscheiden", sagte sie Euronews.

"Ich denke also, dass dies auch zu besserem Verständnis unseres Problems in der Gesellschaft beiträgt. Und ich denke, das schafft bessere Bedingungen für die Unterstützung der Gesetzgebung.