Nachschub für die Ukraine: Westen liefert Waffen und Munition für mehr als 2 Milliarden Euro

Dass die seit Monaten umkämpfte und weitgehend zerstörte Stadt Bachmut gehalten wird, ist laut der ukrainischen Führung für die Verhinderung eines russischen Vorrückens an der Front im Osten von großer Bedeutung. In der Schlacht um Bachmut und an anderen Kriegsschauplätzen haben es die ukrainischen Streitkräfte verstärkt mit Munitionsmangel zu tun. Eine Zusage des Westens kam dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj da sehr zupass.

„Unsere europäischen Partner haben sich auf einen gemeinsamen Plan zur Beschleunigung der Lieferung von Granaten geeinigt. Dieser Beschluss hat einen Gegenwert von 2 Milliarden Euro. Er sieht sowohl die sofortige Lieferung als auch die Fertigung von Munition vor. Dieser strategische Schritt gibt uns Vertrauen in unsere Geschlossenheit, in die Unveränderlichkeit der Bewegung zum Sieg über den terroristischen Staat“, sagte Selenskyj.

Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine weitere militärische Hilfe in Höhe von 350 Millionen Dollar zugesagt. Das ließ US-Außenminister Antony Blinken verlauten. In den Lieferungen enthalten ist unter anderem Munitionsnachschub für Raketenwerfer, aber auch panzerbrechende Waffen und Schnellboote. Seit Kriegsbeginn haben die USA der Ukraine Waffen und militärische Ausrüstung für mehr als 30 Milliarden Dollar zukommen lassen.